Guterres bekräftigt Appell für Waffenstillstand im Gazastreifen

UN-Generalsekretär António Guterres hat seinen Appell für einen "humanitären Waffenstillstand" im Nahost-Konflikt und die sofortige Freilassung der israelischen Geiseln aus den Händen der Hamas erneuert. "Die humanitäre Lage in Gaza ist schrecklich", schrieb Guterres am Samstag auf X/Twitter.

"Alle, die Einfluss haben, müssen diesen nutzen, um die Einhaltung der Kriegsregeln sicherzustellen, das Leid zu beenden und ein Übergreifen des Konflikts zu verhindern", so Guterres. Die Chancen für einen Waffenstillstand sind jedoch eher gering. Bereits am Freitag hatte sich US-Außenminister Antony Blinken bei einem Besuch in Israel vergeblich dafür eingesetzt. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lehnt einen solchen Vorschlag vehement ab, solange die Hamas die verschleppten Israelis nicht freigibt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur