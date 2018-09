Europawahlen: Sefcovic bekräftigt Anspruch zur Spitzenkandidatur

Vize-EU-Kommissionspräsident Maros Sefcovic hat seinen Anspruch auf die Spitzenkandidatur der europäischen Sozialdemokraten bei den Europawahlen 2019 bekräftigt. "Ich habe den Eindruck, dass wir jetzt an einem kritischen Punkt sind. Viele Bürger meinen, dass die Zukunft von den USA oder China bestimmt wird", sagte Sefcovic dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Aber es muss nicht so kommen. Ich will sie davon überzeugen, dass Europa die Zukunft prägen kann. Ich will, dass Europäer stolz auf sich sind. Darum möchte ich während meiner Kandidatur werben", so der Slowake. Sefcovic, der in der EU-Kommission für Energiefragen zuständig ist, rief die Vertreter sozialdemokratischer Parteien in Europa auf, auf lokaler Ebene stärker präsent zu sein. "Ich empfehle den engen Austausch mit Bürgermeistern und Unternehmern vor Ort – die wissen sehr gut um die Chancen unseres Standorts", sagte Sefcovic. "Es reicht nicht, Europa zu beschwören – w ir müssen in Wort und Tat konkret sein", so der Slowake. Er wolle seine Kampagne auf die Expertise lokaler Entscheidungsträger stützen. Neben Sefcovic hat auch der frühere österreichische Bundeskanzler Christian Kern sein Interesse an der Spitzenkandidatur bekundet. Die Sozialdemokraten wählen ihren Spitzenkandidaten am 7. und 8. Dezember in Lissabon.

Quelle: dts Nachrichtenagentur