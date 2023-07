Indien als Gegengewicht zu China: Macron rollt für Modi den roten Teppich aus

Frankreich will vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen mit China die strategische Partnerschaft mit Indien weiter ausbauen. Modis Reise nach Paris folgte auf seinen jüngsten Besuch in Washington. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der indische Premierminister Narendra Modi ist zu einem zweitägigen Besuch in Frankreich eingetroffen, nachdem Neu-Delhi signalisiert hatte, Pläne zum Kauf französischer Kampfjets und U-Boote zu genehmigen. Modi ist am Donnerstag auf Einladung von Präsident Emmanuel Macron in Paris gelandet, der den indischen Staatschef zum Ehrengast des Nationalfeiertags in der Hauptstadt gemacht hat.

Frankreich will vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen mit China die strategische Partnerschaft mit Indien weiter ausbauen. Vor seiner Abreise sagte Modi, er freue sich auf umfassende Gespräche über die Fortführung einer "langjährigen und bewährten Partnerschaft".

Am Donnerstag billigte Neu-Delhi die Beschaffung von 26 Rafale-Kampfflugzeugen aus Frankreich zu. Das indische Verteidigungsministerium fügte hinzu, dass der Defence Acquisition Council auch eine erste Genehmigung für den Erwerb von drei weiteren U-Booten vom Typ Scorpène erteilt hat. Zudem ist ein gegenseitiger Zugang zu den Marinestützpunkten im Indischen Ozean im Gespräch. Indien kauft seit Jahrzehnten französisches Militärgerät, und die neuen Aufträge haben Berichten zufolge einen Wert von rund 10 Milliarden Dollar.

Westlichen Sicherheitsexperten zufolge ermöglicht der Erwerb von Verteidigungsgütern Neu-Delhi, seine Partner im Bereich der militärischen Ausrüstung zu diversifizieren und seine Abhängigkeit von der russischen Ausrüstung zu verringern. Indien hat sich zurückgehalten, Russland öffentlich wegen des Ukraine-Krieges zu kritisieren, teils sicherlich auch wegen der langjährigen Kooperationen mit Russland bei Rüstungstechnologien.

"Wir teilen den gleichen Wunsch nach strategischer Autonomie", sagte Modi der Zeitung Les Echos am Donnerstag. "Es ist deshalb nicht überraschend, dass Frankreich das erste westliche Land ist, mit dem wir eine strategische Partnerschaft vereinbart haben", führte er aus. Paris unterstützt den indischen Wunsch, als ständiges Mitglied in den UN-Sicherheitsrat aufgenommen zu werden. Modi lobte die Bemühungen Macrons, den Dialog mit dem Globalen Süden zu verbessern, wie zuletzt beim internationalen Gipfel für einen neuen Finanzpakt in Paris.

Modis Reise nach Paris folgte auf seinen jüngsten Besuch in den USA. Der Westen will Indien als Gegengewicht zu China etablieren. Joe Biden hat sich in letzter Zeit um die Wiederbelebung der QUAD-Gruppe, einer vierseitigen Sicherheitspartnerschaft zwischen den USA, Australien, Indien und Japan bemüht."

Quelle: RT DE