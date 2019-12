Nach Mord an Georgier: Russland weist zwei deutsche Diplomaten aus

Die russische Regierung hat zwei Mitarbeiter der deutschen Botschaft ausgewiesen. Die Botschaftsmitarbeiter hätten sieben Tage Zeit, das Land zu verlassen, teilte das russische Außenministerium am Donnerstag in Moskau mit.

Damit reagierte die russische Regierung auf die Ausweisung von zwei russischen Diplomaten aus Deutschland in der vergangenen Woche in Folge des Mordes an einem Georgier im Berliner Tiergarten im August.



Die Bundesregierung wirft Russland vor, bei der Aufklärung des Mordes nicht ausreichend zu kooperieren. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte das Mordopfer zwischenzeitlich einen "Banditen" genannt, der an Terroranschlägen in Russland beteiligt gewesen sein soll.

Quelle: dts Nachrichtenagentur