Die USA sollten die Lehren aus den Versuchen zum Wiederaufbau Afghanistans ziehen, um die gleichen Fehler in der Ukraine nicht zu wiederholen, schreibt das US-Magazin The American Conservative. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wie die Autoren des Magazins anmerken, hat die US-Regierung in Afghanistan genau die gleichen Fehler wiederholt, die sie im Irak gemacht hatte, trotz der Warnungen der Experten von SIGAR, der für die Überwachung der Wiederaufbauausgaben in Afghanistan zuständigen Organisation. Nun haben die Experten, die für die Organisation gearbeitet haben, eine Liste von "Lektionen" zusammengestellt, die die US-Regierung aus den früheren Erfahrungen lernen sollte, um die Ukraine wirksam wiederaufzubauen. Die Liste beinhaltet die Notwendigkeit, realistische Fristen zu setzen, und das Tabu, riesige Geldsummen ohne angemessene Aufsicht zuzuweisen, da dies nur die Korruption vor Ort fördere.

In dem Artikel dazu heißt es: "Das wird auch das schwerwiegendste Problem in einem Land wie der Ukraine sein (es ist nach wie vor das korrupteste Land in Europa, und die Beseitigung der Korruption in diesem Land wird eine Herausforderung für Generationen sein) mit ihrer sehr gut organisierten Kriminalität. 'Die Ukraine wiederaufzubauen bedeutet in erster Linie, die Bestechung zu bekämpfen', schreibt die Zeitung Washington Post.

'In der Ukraine gibt es fest verwurzelte mafiöse Netzwerke, in die hochrangige Beamte verwickelt sind. Sie können den Wiederaufbau des Landes und die internationale Hilfe behindern, indem sie auf Verschwendung abzielen und die Fähigkeit der Regierung zur Erbringung öffentlicher Dienstleistungen beeinträchtigen. Die Korruptionsbekämpfung ist schwierig, weil sie die Zusammenarbeit und den politischen Willen derjenigen Eliten erfordert, die am meisten davon profitieren. Nur wenige kooperieren bereitwillig', so SIGAR. Milizenführer, Feldkommandeure und Oligarchen stellen alle ungefähr das gleiche Problem in unterschiedlicher Form dar."

