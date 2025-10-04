Bruch mit 1.428 Jahren Tradition: Frau übernimmt Spitze der Kirche von England

Laut Tagesschau hat die Church of England erstmals eine Frau an ihre Spitze berufen. Frei zugängliche Berichte bestätigen die Ernennung der Londoner Bischöfin Sarah Mullally zur Erzbischöfin von Canterbury.

Mullally, einst Chefpflegerin des NHS, folgt auf Justin Welby und soll im neuen Jahr ins Amt eingeführt werden. Befürworter sprechen von einem Meilenstein für Gleichstellung und Safeguarding-Reformen. Konservative Kreise signalisieren Widerstand, verweisen auf Ordinationsfragen und kirchliche Lehre.

Auch international ist das Signal groß: Der Primas von Canterbury gilt als spirituelles Oberhaupt einer weltweiten Gemeinschaft mit teils gegensätzlichen Traditionen. Mullally kündigt an, Missbrauchsaufarbeitung, Einheit und Gemeindewachstum zu priorisieren. Ihre Ernennung könnte Debatten über Segnungs- und Amtsthemen neu sortieren.

Quelle: ExtremNews



