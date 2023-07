Gouverneur von Belgorod: Ukrainische Truppen feuerten am Freitag 57 Geschosse auf Siedlungen im Gebiet ab

Der Gouverneur des russischen Grenzgebietes Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, berichtet auf Telegram über andauernde ukrainische Angriffe. Aus den Statistiken gehe hervor, dass das ukrainische Militär am Freitag insgesamt 57 Geschosse auf Siedlungen in der Region abgefeuert habe. Demnach seien am 14. Juli neun Ortschaften in vier Kreisen unter Beschuss geraten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Eine gegnerische Drohne habe über der Siedlung Schurawljowka zwei Sprengsätze abgeworfen. Der Politiker meldet weder Opfer noch Zerstörungen. Am Vortag hat der Gouverneur ukrainische Angriffe auf sechs Kreise im Gebiet Belgorod gemeldet und die Zahl der abgefeuerten Geschosse auf 94 beziffert. Russische Behörden des Gebiets Cherson melden andauernde ukrainische Angriffe auf Siedlungen Die russischen Behörden des Gebietes Cherson haben am Samstag über Angriffe auf Siedlungen am linken Dnjepr-Ufer berichtet, die vom russischen Militär kontrolliert werden. Am Freitag habe die ukrainische Armee auf die Ortschaften Aljoschki, Pestschanowka, Proletarka und Kasatschi Lageri insgesamt 38 Geschosse abgefeuert. In der Nacht zum Samstag seien auf die Städte Nowaja Kachowka, Kachowka, Radensk und Sagi weitere 31 Geschosse abgefeuert worden. Berichte über mögliche Opfer und Schäden liegen bislang nicht vor." Quelle: RT DE