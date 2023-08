Berichte in den westlichen Medien, ukrainische Truppen hätten am Frontabschnitt Saporoschje die Ortschaft Rabotino eingenommen, entsprechen nicht den Tatsachen. Erst recht nicht Meldungen über einen angeblichen Durchbruch der ersten Verteidigungslinie Russlands. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies erklärt der amtierende Gouverneur des russischen Gebiets Saporoschje Jewgeni Balizki:

"Was die westlichen Strippenzieher in den Medien heute auch behaupten, dass die erste Linie aufgebrochen wurde und dergleichen mehr: Aufgebrochen wurde die erste Linie nicht. Und wer dort in Stellung ist oder wenigstens in der Nähe, der versteht, dass die erste Linie nicht überwunden wurde. Sie haben sich gerade einmal der ersten Linie nähern können, unserer Hauptdefensivlinie. Mehr noch: Auch Rabotino haben sie nicht eingenommen. Im Süden von Rabotino haben sich unsere Jungs gut befestigt."

Allein in der Nacht auf den 30. August seien bei den Kämpfen um Rabotino etwa 200 Soldaten auf Seiten der Ukraine gefallen, fügt Balizki hinzu. Die Lage bleibe jedenfalls angespannt:

"Der Gegner macht Druck. Und für jene, die noch innerhalb der ersten Minuten dieser sogenannten Stürme fallen, werden jedesmal neue herangekarrt, die im Rahmen der Mobilmachung frisch eingezogen wurden."

Am Montag, dem 28. August, tauchte Videomaterial auf, das die Ortsmitte von Rabotino sowie die Zusammenarbeit vorgeschobener Beobachter der russischen Marineinfanterie und der Artillerie zeigt."

