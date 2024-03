Berichte: "Islamischer Staat" bekennt sich zu Anschlag in Moskau

Der "Islamische Staat" hat sich laut Medienberichten dazu bekannt, den Anschlag in Moskau verübt zu haben. Über einen Telegram-Kanal, der von der Gruppierung "Amaq" betrieben werden soll, die als Sprachrohr der Islamisten gilt, wurde am Freitag eine entsprechende Nachricht abgesendet.

Die Authentizität konnte zunächst nicht überprüft werden. Es sei "eine große Ansammlung von Christen" in Moskau angegriffen worden, hieß es in einem Posting, das verbreitet wurde. Nach russischen Angaben kamen bei dem Anschlag am Freitagabend mindestens 40 Menschen ums Leben, über 100 sollen verletzt worden sein.

Vermutlich fünf Personen sollen in einer Konzerthalle das Feuer auf Besucher eines Rockkonzerts eröffnet haben. Die Ukraine hatte zuvor mitgeteilt, "absolut nichts" mit dem Vorfall zu tun zu haben. Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj äußerte sich am Freitagabend entsprechend ebenfalls über Telegram.

Quelle: dts Nachrichtenagentur