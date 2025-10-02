Anschlagsschock an Yom Kippur – Tote bei Attacke auf Synagoge in Manchester

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Freigeschaltet am 02.10.2025 um 14:17 durch Sanjo Babić
Bild: Rainer Sturm / pixelio.de
Der dts zufolge kamen bei der Attacke nahe der Heaton Park Hebrew Congregation mehrere Menschen ums Leben. Britische Medien und die Polizei meldeten zwei Tote und weitere Schwerverletzte; der Verdächtige wurde von Einsatzkräften niedergeschossen.

Die Tat ereignete sich am heiligsten jüdischen Feiertag Yom Kippur – zahlreiche Gemeinden verstärkten daraufhin ihre Sicherheitsmaßnahmen. Vor Ort arbeiteten Kriminaltechnik und Bombenentschärfer, da der Verdacht auf Sprengmittel zunächst nicht auszuschließen war. Regierung und Religionsvertreter verurteilten den Angriff scharf und riefen zur Zurückhaltung in sozialen Medien auf.

Ermittler werten Video- und Zeugendaten aus; der Fall wird unter Terrorverdacht geführt. Landesweit unterstützen Spezialkräfte und Community-Organisationen die Polizei, um mögliche Nachahmungstaten zu verhindern. Für Betroffene wurden Notfall-Hotlines und Unterstützungsangebote aktiviert.

Quelle: ExtremNews


