Italienischer Priester: „Würde alle Kirchen zu Moscheen machen, wenn es Leben rettet“

Der Bischof ist Teil einer klerikalen Bewegung gegen die populistische Regierung Italiens und deren Bemühungen, die illegale Einwanderung einzudämmen. Die Gruppe der Prälaten und Priester betrachtet Matteo Salvini, obwohl er katholisch ist, als Personifikation für alles Böse an der neuen Regierung. Ein Priester bezeichnete Matteo sogar als „den Antichristen“.

Während des Siegeszuges von Salvini schwor der 45-jährige Führer der Ligapartei auf die christlichen Evangelien und die italienische Verfassung, während er mit einem Rosenkranz vor einer großen Kundgebung vor dem Mailänder Dom schwang: „Ich schwöre, meinem Volk treu zu sein, 60 Millionen Italienern, ich schwöre mit Ehrlichkeit und Mut, die italienische Verfassung anzuwenden, die Lehren dieser heiligen Evangelien respektierend.“

Die Bewegung des Bischofs beinhaltet Unterstützung, die bis zu Papst Franziskus reicht. Es hat begonnen, eine Spaltung zwischen Katholiken in der Basis und der Hierarchie zu schaffen. Anfang des Monats ergab eine Umfrage, dass Salvini der Politiker ist, dem am meisten Vertrauen entgegenkommt, und das in dem überwiegend katholischen Italien.



Quelle: Unser Mitteleuropa