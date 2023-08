Ukraine-Krieg: Lawrow warnt vor bewaffneter Konfrontation der Atommächte

Der russische Außenminister Lawrow sagt, die USA und die NATO riskieren "eine direkte bewaffnete Konfrontation der Atommächte" im Zuge des Ukraine-Krieges. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der russische Außenminister Sergei Lawrow sagte, dass der Besitz von Atomwaffen Russland vor Sicherheitsbedrohungen schütze und dass Moskau den Westen ständig an das Risiko eines Atomkonflikts erinnere. Lawrows Äußerungen, die seit dem Beginn der Militäroperation Russlands im vergangenen Jahr an Dynamik gewonnen haben, sind der jüngste Hinweis russischer Beamter auf das Atomwaffenarsenal ihres Landes.

Der Besitz von Atomwaffen sei heute die "einzig mögliche Antwort auf einige der bedeutenden externen Bedrohungen für die Sicherheit unseres Landes", sagte Lawrow in einem Interview für die staatliche Zeitschrift The International Affairs, das am frühen Samstag auf der Website des Außenministeriums veröffentlicht wurde.

Im vergangenen Monat erklärte der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew, Moskau müsse eine Atomwaffe einsetzen, wenn die Gegenoffensive der Ukraine gegen die russischen Truppen erfolgreich sei. Die Gegenoffensive des Kiewer Regimes ist mittlerweile ins Stocken geraten.

Lawrow sagte, dass die USA und die Mitglieder des NATO-Militärbündnisses Gefahr laufen, "in eine Situation der direkten bewaffneten Konfrontation von Atommächten" zu geraten.

"Wir glauben, dass eine solche Entwicklung verhindert werden sollte. Deshalb müssen wir an die hohen militärischen und politischen Risiken erinnern und ernüchternde Signale an unsere Gegner senden", sagte Lawrow.

Am Donnerstag warnte der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko, einer der engsten Verbündeten des russischen Präsidenten Putin, dass er die Atomwaffen, die Russland in seinem Land stationiert hat, im Falle einer Aggression von außen einsetzen würde. "Es kann nur eine Bedrohung geben ‒ Aggression gegen unser Land. Wenn eine Aggression gegen unser Land von Polen, Litauen oder Lettland ausgeht, werden wir sofort mit allem, was wir haben, reagieren", sagte Lukaschenko in einem Interview.

Die NATO-Mitgliedsstaaten und vor allem die USA sind die Unterstützer des Kiewer Regimes und die größten Geber von Militärhilfe im Stellvertreterkrieg gegen Russland."

Quelle: RT DE