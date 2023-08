Medienbericht: Prigoschins Flugzeug wurde gesprengt – Wagner-Gruppe will Erklärung abgeben

Einem Bericht des russischen TV-Senders Zargrad am späten Abend zufolge, wurde das Flugzeug, in dem Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin und Wagner-Gründer Dmitri Utkin vermutlich ums Leben kamen, vor seinem Absturz während des Fluges gesprengt. Die Kommandeure der Wagner-Gruppe wollen demnächst eine gemeinsame Erklärung abgeben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der TV-Sender Zargrad berichtet unter Berufung auf Quellen in der von der russischen Luftfahrtaufsichtsbehörde Rosawiazija eingerichteten Untersuchungskommission, dass das am frühen Abend in dem Gebiet Twer abgestürzte Privatflugzeug in der Luft gesprengt wurde. Wie berichtet, befanden sich an Bord der privaten Embraer nach Angaben von Rosawiazija drei Crew-Mitglieder und sieben Passagiere, darunter Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin und Wagner-Gründer Dmitri Utkin.

Unterdessen wird berichtet, dass der Kommandierendenrat der Wagner-Gruppe zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen ist. Der Rat will "Entscheidungen über das weitere Vorgehen angesichts der bestätigten Informationen über den Tod von Jewgeni Prigoschin und seinen Stellvertretern" treffen. Anschließend soll, so die Medienberichte, eine Videobotschaft veröffentlicht werden, in der die Kommandeure des PMC "Wagner" eine gemeinsame Erklärung abgeben werden. Dies soll in Kürze geschehen."

