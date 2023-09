Russland hat dank der Einführung des neuen Raketensystems Sarmat das militärische Potenzial der Vereinigten Staaten deutlich übertroffen, so das US-Magazin Military Watch. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einem Bericht zum russischen Raketensystem wird betont: "Die Aktivierung der Sarmat-Einheit hat die Kluft zwischen Russland und den Vereinigten Staaten hinsichtlich der Fähigkeiten ihrer bodengestützten strategischen Raketen weiter vergrößert, wobei das US-ICBM-Arsenal bei Weitem das älteste und am wenigsten fortschrittliche der Welt ist und aus Minuteman-III-Raketen aus den 1970er-Jahren besteht, die nur relativ wenige Aktualisierungen ihrer Fähigkeiten erfahren haben.

Die Aktivierung der Sarmat-Einheit erfolgte in einer Zeit, in der innerhalb der westlichen Welt die Warnungen zunahmen, dass eine Eskalation der Spannungen zwischen der NATO und Russland zu einem offeneren Konflikt führen könnte, da das westliche Bündnis sein militärisches Engagement im russisch-ukrainischen Krieg weiter verstärkte – von der Entsendung aktiver Kampfeinheiten an die Front bis hin zur Bereitstellung des Zugangs zu seinem umfangreichen Satellitennetz. Die Sarmat hat eine Reichweite von 18.000 Kilometern und trägt bis zu 15 mehrfach unabhängige Wiedereintrittskörper, während das Jars-System nur vier bis sechs Sprengköpfe trägt und eine viel geringere Reichweite hat, was die Flugbahnen, auf denen es sich dem US-Festland nähern kann, begrenzt. Eine einzige Sarmat ist in der Lage, ein Gebiet von der Größe Frankreichs oder Texas' zu zerstören."

Die Sarmat ist mit über 208 Tonnen die schwerste Interkontinentalrakete der Welt, so das Military Watch Magazine weiter."

Quelle: RT DE