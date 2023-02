Mehr als 360 Millionen Euro Spenden aus Deutschland für Ukraine

Nach annähernd einem Jahr Krieg in der Ukraine sind in Deutschland mehr als 364 Millionen Euro an Spenden für das Land zusammengekommen. Dies teilt das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Geschäftsführer Dominique Mann wird von der Deutschen Presse-Agentur mit den Worten zitiert: "Natürlich erhalten wir nicht mehr ganz so viele Spenden, wie in den ersten Wochen. Aber es ist beeindruckend, wie viele Menschen immer noch für unsere Ukraine-Hilfe spenden, viele davon auch zum zweiten oder dritten Mal." Dem Bündnis gehören die Caritas, das Deutsche Rote Kreuz, die Diakonie Katastrophenhilfe und UNICEF Deutschland an. Etwa die Hälfte der Spenden sei demzufolge bereits ausgegeben worden oder sei verplant – beispielsweise zur Beschaffung von Wohnraum und Lebensmitteln, aber auch für Schulunterricht und medizinische Hilfe. Im Mittelpunkt stehe aktuell die Winterhilfe, so der Leiter der Diakonie Katastrophenhilfe, Martin Keßler. Dazu gehören warme Kleidung, Heizöfen, Generatoren und Sammelunterkünfte. #FridayFact: Mehr als 430.000 aus der #Ukraine geflüchtete Menschen - darunter 146.000 Kinder - haben im letzten Jahr Schutz, Hilfe und Beratung in den BlueDot-Anlaufstellen von @unicef_poland und #UNHCR in #Polen erhalten. pic.twitter.com/Lrscrujvjk — UNICEF Deutschland (@UNICEFgermany) February 3, 2023 Quelle: RT DE