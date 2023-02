LVR: Ukrainische Soldaten lehnen es ab, in die Austauschlisten aufgenommen zu werden

Ombudsleute in der Lugansker Volkrepublik (LVR) haben eine Unterkunft besucht, in der sich mehr als 500 gefangen genommene ukrainische Soldaten befinden, teilte die Menschenrechtsbeauftragte in der LVR, Wiktorija Serdjukowa, auf ihrem Telegram-Kanal mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Haftbedingungen entsprechen demnach allen Normen des humanitären Völkerrechts. Die Gefangenen würden medizinisch versorgt, sie bekämen täglich drei warme Mahlzeiten und Kleidung, welche den Wetterbedingungen gemäß sei, stellte die Ombudsfrau fest. Manche Militärs sollen den Wunsch geäußert haben, in der LVR zu bleiben. Serdjukowa erläuterte: "Einige der ukrainischen Armeeangehörigen haben sich an uns mit einem Antrag gewandt, in dem sie es ablehnen, in die Liste für einen Austausch mit dem Staat Ukraine aufgenommen zu werden." Quelle: RT DE