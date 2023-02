US-Botschaft fordert US-Amerikaner auf, Russland zu verlassen

Die Botschaft der Vereinigten Staaten in Russland fordert die US-Amerikaner auf, das Land sofort zu verlassen. Dies geht aus einer Warnung hervor, die am Montag auf der Webseite der diplomatischen Vertretung veröffentlicht wurde. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "US-Bürger sollten "aufgrund der unvorhersehbaren Folgen" des Konflikts in der Ukraine von Reisen nach Russland absehen. US-Amerikaner, die in Russland leben oder dorthin reisen, sollten das Land wegen des "Risikos einer Festnahme" unverzüglich verlassen, heißt es in der Warnung.

Weiter wied die Botschaft darauf hin, dass die russische Seite "US-Bürgern die Anerkennung der doppelten Staatsbürgerschaft verweigern, ihnen den Zugang zu konsularischem Beistand verweigern, sie mobilisieren, sie am Verlassen des Landes hindern und/oder sie zum Militärdienst einberufen kann".

Am 28. September vergangenen Jahres hatte die US-Botschaft eine ähnliche Warnung herausgegeben, in der sie ihre Bürger aufforderte, Russland zu verlassen, solange "noch Möglichkeiten bestehen"."

Quelle: RT DE