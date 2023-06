Früher oder später müssen die europäischen Politiker ihrer Bevölkerung Antwort geben, warum sie Waffen in die Ukraine pumpen. Dies erklärte der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, in einem Interview mit Pawel Sarubin. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "RIA Nowosti zitiert Peskow wörtlich: "Früher oder später müssen die europäischen Staaten und diejenigen, die bereits tief in diesen Konflikt involviert sind, darüber nachdenken und ihren Bürgern antworten, warum sie das tun, denn sie werden negative Konsequenzen nicht vermeiden können. Wir können dort diese negativen Konsequenzen in der Wirtschaft bereits beobachten. Deutschland ist letzte Woche offiziell in eine Rezession eingetreten und die Inflation liegt stetig über sieben Prozent."

Auf die Frage, ob europäische Politiker ihre Bevölkerung weiterhin mit Russophobie füttern können, antwortete Peskow, dass sie dies tun können, aber nur solange, bis diese weniger Geld in ihren Taschen haben."

Quelle: RT DE