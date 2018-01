FDP-Chef Lindner: "Europa steht vor einem Gestaltungsjahrzehnt"

Der Bundesvorsitzende der FDP, Christian Lindner, sieht Europa vor einer entscheidenden Dekade. "Europa steht vor einem Gestaltungsjahrzehnt", sagte Lindner beim "Welt"-Wirtschaftsgipfel am Mittwoch im Berliner Axel-Springer-Haus. Die Schaffung eines digitalen EU-Binnenmarktes sei eine der wichtigsten Aufgaben für die kommenden Jahre. Es gebe die Notwendigkeit "für eine digitale Emanzipation Europas", sagte Lindner.

Es komme jetzt darauf an, die richtigen Reformen voranzubringen: "Dazu zählen ein besserer Schutz der Außengrenzen, eine engere Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik und bei der Terrorbekämpfung sowie in der Energiepolitik sowie die Schaffung des digitalen Binnenmarktes", so der FDP-Chef. Dagegen warnte er vor weiteren Schritten in Richtung Transfer- und Sozialunion. "Die FDP steht in vielen Punkten der französischen Regierung Macrons nahe."

Quelle: dts Nachrichtenagentur