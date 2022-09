Seidenstraße: Milliardenprojekte im chinesischen Kunshan unterzeichnet

Am Mittwoch fand in Kunshan eine Konferenz über die Entwicklung der aufstrebenden Industrien statt, auf der das 30-jährige Bestehen der Wirtschafts- und Technologieentwicklungszone (ETDZ) gefeiert und eine Reihe von Projekten besiegelt, eingeleitet und abgeschlossen wurde.

In der Stadt Kunshan in der ostchinesischen Provinz Jiangsu wurden dreiunddreißig Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 50 Milliarden Yuan (etwa 7,18 Milliarden USD) aus den Bereichen digitale Wirtschaft, intelligente Fertigung und neue Energie unterzeichnet. Inzwischen wurden laut Veranstalter insgesamt 45 Projekte offiziell eingeleitet und 46 Projekte abgeschlossen.

Darüber hinaus wurden auf der Veranstaltung zwei neue Plattformen vorgestellt, darunter der Stützpunkt der Pekinger Börse in Kunshan und das Gründerzentrum für kleine und mittlere Unternehmen in Kunshan.

Kunshan gilt als Vorreiter im Öffnungsprozess Chinas. Kunshan wurde 1992 vom Staatsrat als wirtschaftliche und technologische Entwicklungszone auf staatlicher Ebene anerkannt und hat ausländische Investitionen in Höhe von über 43 Milliarden USD aus 51 Ländern und Regionen angelockt, die in mehr als 2.700 Projekte geflossen sind. 52 Global Fortune 500-Unternehmen haben in Kunshan Fabriken aufgebaut.

2021 erwirtschaftete Kunshan ein regionales Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Höhe von 474,81 Mrd. Yuan, verzeichnete eine Gesamtproduktion von über einer Billion Yuan durch Industrieunternehmen ab einer bestimmten Größe und verzeichnete Gesamtexporte und -importe im Wert von 106,6 Mrd. USD, wobei der Außenhandelswert den ersten Platz unter den kreisfreien Städten Chinas einnahm.

Diese Erfolge wurden dank der Bemühungen von Kunshan um die Optimierung des wirtschaftlichen Umfelds erzielt. Die Stadt hat in vier aufeinander folgenden Jahren neue Maßnahmen zur Verbesserung des Geschäftsklimas ergriffen.

Quelle: Xinhua Silk Road Information Service (ots)