Jon Voight: "Gegen den Wahlbetrug des satanisten Biden kämpfen!"

Der US-amerikanische Schauspieler und Friedensaktivist Jonathan Vincent „Jon“ Voight äußerte sich kürzlich mit einer Videobotschaft auf Youtube zu dem massivem Wahlbetrug durch Joe Bidens bei der 46. US-Präsidentenwahl und ruft zur Unterstützung von Donald J. Trumps auf: "Meine amerikanischen Mitbürger, ich stehe hier mit all denen, die sich von der Lüge, Biden sei ausgewählt worden, angewidert fühlen."

Voight weiter: "Als ob wir alle die Wahrheit nicht kennen. Und wenn man versucht zu betrügen, wissen wir, dass man damit nicht durchkommt. Es wird ein Preis zu zahlen sein. Diejenigen, die jetzt vor Freude springen, springen auf das Entsetzen zu, dem sie ausgesetzt sein werden, denn ich weiß, dass die Versprechen der Linken an das amerikanische Volk niemals eingelöst werden.



Meine Freunde aller Farben, Rassen und Religionen, dies ist jetzt unser größter Kampf seit dem Bürgerkrieg, der Kampf der Gerechtigkeit gegen Satan. Ja, Satan, denn diese Linken sind böse, korrupt und wollen diese Nation zerstören. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen diese Korruption bekämpfen, die die Macht übernimmt, und für das Gute kämpfen, das verloren zu sein scheint. Lasst uns Gott unser Vertrauen schenken und jetzt um Trumps Sieg kämpfen, denn wir alle wissen, dass diese Stimmenauszählung genauso korrupt ist wie sie selbst. Also lasst uns nicht zurückweichen. Lasst uns diesen Kampf führen, als wäre es unser letzter Kampf auf Erden. Wie Muhammad Ali sagte: Es ist nicht vorbei, bis du zum letzten Schlag ausgeholt hast. Gott segne Sie."

Im Original sagte er: "My fellow Americans, I stand her with all of those who feel as I do: disgusted with this lie that Biden is been chosen. As if we all don’t know the truth. And when one tries to decive we know that one can’t get away with it. There will be a price to pay. The ones who are jumping for joy now are jumping to the horror they will be in for, because I know that the promises being made from the left to the American people will never come to be.



My friends of all colors, races and religions, this is now our greatest fight since the Civil War, the battle of right justness versus Satan. Yes Satan, because these leftists are evil, corrupt, and they want to tear down this nation. We must not allow this. We must fight this corruption that is taking over and fight for the good that seems lost. Let us give our trust to God and fight now for Trumps victory because we all know this ballot count is corruption like they are. So let uns not back down. Let us fight this fight as if it is our last fight on earth. As Muhammad Ali said: It’s not over till the last punch you have. God bless you."

Quelle: Tomez