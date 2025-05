Merz und europäische Partner telefonieren wieder mit Trump

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am späten Sonntagabend erneut mit US-Präsident Donald Trump und den Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Großbritannien und Italien telefoniert. Dabei sei es um die Lage in der Ukraine und das bevorstehende Telefonat zwischen dem US-amerikanischen und dem russischen Präsidenten gegangen, teilte der deutsche Regierungssprecher Stefan Kornelius in der Nacht mit.

Der Austausch solle unmittelbar nach dem für Montag geplanten Gespräch zwischen Trump und Putin fortgesetzt werden. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.



Erst am Freitag hatte es ein Telefonat in der Gruppe mit dem US-Präsidenten gegeben. Beim Treffen der Europäischen politischen Gemeinschaft in Tirana saßen neben dem deutschen Bundeskanzler auch der Ministerpräsident von Polen Donald Tusk, der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britischer Premierminister Keir Starmer um den Telefonapparat. Quelle: dts Nachrichtenagentur