Putin: Kiews Truppen erzielen keine Erfolge

Präsident Wladimir Putin hat den erfolgreichen Verlauf der Sonderoperation gewürdigt. In einem Interview sagte er: "Unsere Truppen verhalten sich heldenhaft. Unerwartet für den Feind gehen sie in einigen Gegenden selbst in die Offensive. Sie nehmen die günstigsten Positionen, Höhen und so weiter ein." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er stellte fest, dass alle Versuche der ukrainischen Truppen, die russische Verteidigung zu durchbrechen, auch unter Einsatz ihrer strategischen Reserven, gescheitert sind. Putin betonte: "Der Feind hat keinen Erfolg." Quelle: RT DE