Merkel will China und USA nicht gegeneinander ausspielen

Bundeskanzlerin Angela Merkel will im schwelenden Handelskrieg China und die USA nicht gegeneinander ausspielen. Deutschland sei interessiert an einem "reibungslosen Handel" mit beiden Ländern, sagte Merkel am Montag nach einem Treffen mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang auf eine entsprechende Frage. Deutschland wünsche sich allerdings, in China "bei öffentlichen Ausschreibungen besser behandelt zu werden", so Merkel.

Auch Menschenrechtsfragen seien bei den fünften deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen angesprochen worden. Li bekräftigte vor Journalisten in Berlin, dass China mehr in Europa investieren wolle. Hierfür sei allerdings erforderlich, dass sich alle an die WTO-Regeln halten. "Nur mit Harmonie blüht das Geschäft", sage man in China, so Li. Quelle: dts Nachrichtenagentur