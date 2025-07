Tausende Prothesen angepasst - Millionen Menschen erreicht HI-Jahresbericht: Humanitäre Hilfe wirkt!

Die humanitäre Hilfsorganisation Handicap International (HI) hat 2024 über 15 Millionen Menschen erreicht! Die Teams haben tausende Prothesen angepasst, traumatisierte Menschen betreut, Dörfer und Felder in Laos, im Irak oder in Syrien von Minen befreit sowie bei Konflikten in den Palästinensischen Gebieten, der Ukraine oder der DR Kongo Nothilfe geleistet.

Noch nie zuvor hat Handicap International Deutschland so viele Einsätze mit privaten Spenden und öffentlichen Geldern weltweit fördern können. Und noch nie zuvor konnte HI-Deutschland so viele Menschen auch mit ihren Projekten innerhalb Deutschlands unterstützen und ansprechen. "In Zeiten dramatischer internationaler Krisen ist die Arbeit humanitärer Hilfsorganisationen besonders wichtig. Wir sind stolz auf das, was wir alle gemeinsam erreicht haben", sagt Dr. Inez Kipfer-Didavi, Geschäftsführerin von Handicap International Deutschland. "Die angekündigten Kürzungen internationaler Hilfsgelder besorgen uns jedoch sehr und wir befürchten gravierende Auswirkungen auf das Leben von Millionen Menschen. Menschen mit Behinderungen sind besonders davon betroffen", so Kipfer-Didavi. Jahresbericht Handicap International Deutschland Im Jahresbericht 2024 von Handicap International e.V.erfahren Sie mehr über die Projekte, die wir dank privater Spenden und öffentlicher Mittel aus Deutschland realisieren konnten - insgesamt 39 an der Zahl. Sie lesen dort zudem, wie unsere Teams im Katastrophenfall helfen und wie unser Projekt "Leave no one behind!" inklusive humanitäre Hilfe weltweit vorangebracht hat. Außerdem erklären wir, warum die Räumung von Blindgängern unerlässlich für humanitäre Hilfe und Wiederaufbau ist. Darüber hinaus legen wir unsere Finanzen offen und geben Einblicke in unsere Organisationsstruktur. Jahresbericht der Dachorganisation Handicap International / Humanity & Inclusion Umfassende Informationen zu den Ergebnissen und dem weltweiten Einsatz der mehr als 5.200 Mitarbeitenden von Handicap International / Humanity & Inclusion (HI) finden Sie im Jahresbericht 2024 unserer Dachorganisation. Diese erreichte im vergangenen Jahr über 15 Millionen Menschen in 58 Ländern - mit insgesamt 480 Projekten. Projekte von Handicap International in Deutschland Mit Ausstellungen, Vorträgen, Veranstaltungen und großflächigen Wandgemälden konnten wir bundesweit viele Menschen für unsere Kampagne "Stop Bombing Civilians" sowie für das zentrale Thema Inklusion sensibilisieren. Im Rahmen des Projekts "Crossroads" wurden über 1000 Fachkräfte aus Beratungsstellen in Deutschland zu den Rechten von Geflüchteten mit Behinderung fortgebildet, eine große Fachkonferenz in Berlin organisiert und viele geflüchtete Menschen mit Behinderung individuell beraten. Quelle: Handicap International e.V. (ots)