Brasilien: Elf Tote bei Massaker in Bar

In Brasilien sind bei einem Massaker in einer Bar elf Menschen ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag in der Stadt Belém im Norden des Landes, berichteten lokale Medien.

Sieben Männer sollen vermummt vorgefahren sein und das Feuer eröffnet haben. Sie alle konnten offenbar entkommen. Laut Polizeiangaben sind die Hintergründe unklar. Die Bar soll allerdings ein bekannter Ort für den Kauf von Drogen sein, hieß es. Unter den Toten seien sechs Männer und fünf Frauen. Erst am Samstag hatte ein Mord in der Stadt Lauro de Freitas für Schlagzeilen in Brasilien gesorgt: Hier waren fünf Menschen getötet worden. Quelle: dts Nachrichtenagentur

