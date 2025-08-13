Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Merz empfängt Selenskyj im Kanzleramt

Merz empfängt Selenskyj im Kanzleramt

Freigeschaltet am 13.08.2025 um 13:28 durch Sanjo Babić
Wolodymyr Selenskyj bei seiner Haupttätigkeit als Schauspieler (Archivbild)
Wolodymyr Selenskyj bei seiner Haupttätigkeit als Schauspieler (Archivbild)

Bild: Tim Kellner / Eigenes Werk

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Mittwoch mit einer Umarmung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Kanzleramt empfangen worden. Er landete am Mittag mit einem Helikopter im Kanzlergarten. Der Besuch war erst wenige Stunden zuvor angekündigt worden.

Selenskyj soll am Nachmittag persönlich an den von Merz organisierten Vorgesprächen zum Trump-Putin-Gipfel teilnehmen. Die Beratungen beginnen um 14 Uhr, ab 15 Uhr sollen sich dann US-Präsident Donald Trump und sein Vizepräsident JD Vance dazuschalten. Später sind erneut virtuelle Beratungen der Europäer ohne die Amerikaner geplant.

In unterschiedlich zusammengesetzten Gesprächsrunden werden bei den Beratungen auch die Staats- und Regierungschefs von Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen teilnehmen, sowie die EU-Kommissionspräsidentin, der EU-Ratspräsident und der Nato-Generalsekretär. Nach der Videoschalte wollen Selenskyj und Merz am Mittwochnachmittag gemeinsam vor die Presse treten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

