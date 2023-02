LVR-Chef: Ukrainische Armee greift gezielt Krankenhäuser in der Volksrepublik Lugansk an

Die ukrainischen Truppen haben in letzter Zeit gezielte Angriffe auf Krankenhäuser in der Volksrepublik Lugansk (LVR) durchgeführt. Dies verkündete der amtierende Chef der LVR, Leonid Passetschnik, im russischen Fernsehen wörtlich: "In letzter Zeit sind die meisten dieser Angriffe auf Krankenhäuser gerichtet. Unsere Verwundeten liegen dort ebenso wie Zivilisten, und auch die Ärzte dort sind Zivilisten." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Demnach führte Kiew zwar früher den Beschuss wahllos durch, jetzt jedoch seien die Ziele ausgewählt. Er fügte hinzu: "Heute haben die ukrainischen Nationalisten wahrscheinlich modernere Waffen von den Amerikanern und aus Europa erhalten, ich meine die Mehrfachraketenwerfer vom Typ HIMARS, und schlagen genau auf solche Objekte ein, wo sich viele Menschen aufhalten." LVR-Chef: Kiew rüstet sich für Gegenangriff in der Volksrepublik Lugansk Das amtierende Oberhaupt der Lugansker Volksrepublik, Leonid Passetschnik, hat mitgeteilt, dass die Lage an der Frontlinie in der russischen Teilrepublik sehr schwierig sei. Er wies darauf hin, dass Kiew in den Gegenden von Swatowo-Kremennaja und Lissitschansk-Rubeschnoje genügend Kräfte für einen Gegenangriff zusammengezogen habe." Quelle: RT DE