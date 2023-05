Wahl in Griechenland: Regierungspartei kann sich klar behaupten

Die Wahlen in Griechenland konnte am Sonntag die Regierungspartei Nea Dimokratia des amtierenden Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis klar für sich entscheiden. Nach Auszählung der Hälfte der Wahlkreise liegt sie mit 41 Prozent der Stimmen deutlich vor Syriza, die auf 20 Prozent kommt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Bei den Parlamentswahlen in Griechenland hat die konservative Regierungspartei Nea Dimokratia (ND) nach der Auszählung von rund der Hälfte der Stimmen die Parlamentswahl klar gewonnen. Die Partei von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis legte auf rund 41 Prozent zu (2019: 39,9 Prozent), wie das Innenministerium in Athen mitteilte.

Die Linkspartei Syriza als größte Oppositionspartei musste Verluste hinnehmen und liegt voraussichtlich bei 20 Prozent (2019 noch 31,5 Prozent). Auf dem dritten Platz landete die sozialdemokratische PASOK mit etwa 12 Prozent (8,1 Prozent). In das Athener Parlament ziehen außerdem die Kommunisten mit 6,8 Prozent und die rechtspopulistische Elliniki Lysi mit 4,5 Prozent ein.

Wenn keine der Parteien die absolute Mehrheit erreicht, steht Griechenland eine schwierige Regierungsbildung bevor. Koalitionen sind in dem Land schwer zu bilden und selten erfolgreich. Sollte keine Regierung zustande kommen, kommt es zu Neuwahlen.

Quelle: RT DE