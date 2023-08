Russlands Militär meldet erstmals Zerstörung eines ukrainischen Neptun-Marschflugkörpers

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, gab auf seinem alltäglichen Briefing am Dienstag bekannt, dass das russische Militär in den vergangenen 24 Stunden 132 Orte mit Technik und Personal der ukrainischen Streitkräfte erfolgreich angegriffen hat. In der Nähe der Ortschaft Serebrjanka seien zwei Kommando- und Beobachtungspunkte einer ukrainischen Brigade zerstört worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wie Konaschenkow ferner erklärte, hat die russische Luftabwehr in den vergangenen 24 Stunden zwei HIMARS-Raketen, zwei Antiradarraketen vom Typ HARM und einen Antischiffsmarschflugkörper vom Typ Neptun abgefangen. Darüber hinaus seien 27 ukrainische Drohnen zerstört worden. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau hat die Ukraine seit dem Beginn der Sonderoperation am 24. Februar 2022 insgesamt 466 Flugzeuge, 247 Hubschrauber, 6.206 Drohnen, 433 Flugabwehrraketenkomplexe, 11.555 Kampfpanzer und andere Panzerfahrzeuge, 1.146 Mehrfachraketenwerfer sowie 6.107 Geschütze und Mörser verloren." Quelle: RT DE