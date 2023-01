Sacharowa an NATO-Chef Stoltenberg: Keine Kriegspartei? Halten Sie Ihre Bürger für komplette Idioten?

Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa hat bei ihrem wöchentlichen Briefing am Freitag in Moskau auf die Aussage des NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg reagiert, das Bündnis sei keine Kriegspartei in der Ukraine. Sie wolle Stoltenberg fragen, ob er die Bürger der EU- und NATO-Länder wirklich für komplette Idioten halte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Und weiter: "Glauben Sie wirklich, dass Sie mit der Entsendung von Panzern, die von Menschen bedient werden müssen, durch die Einrichtung von Militärstützpunkten in Botschaften in der Ukraine, mit der Rekrutierung von Bürgern der Ukraine und von Bürgern anderer Länder immer noch keine Kriegspartei sind? Was sind Sie dann?" Sacharowa forderte die NATO dazu auf, einen neuen Begriff für sich selbst zu ersinnen, denn: "Es ist eine Selbstidentifikation erforderlich, wenn Sie keine Konfliktpartei sind." Quelle: RT DE