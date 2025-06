USA haben nach eigenen Angaben iranische Atomanlagen total zerstört

Die USA haben nach eigenen Angaben mehrere iranische Atomanlagen komplett zerstört. Der kurz zuvor erfolgte Angriff sei "ein spektakulärer militärischer Erfolg" gewesen, sagte US-Präsident Donald Trump in einer am Samstagabend gegen 22 Uhr US-Ostküstenzeit vom Fernsehen übertragenen kurzen Ansprache.

Die drei wichtigsten Anlagen des Iran seien "komplett und total ausradiert", so Trump. Das iranische Regime müsse nun bereit zum Frieden sein, ansonsten gebe es "weitere Ziele".



Trump gratulierte in der TV-Ansprache unter anderem auch dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Man habe in einem "Team zusammengearbeitet, wie wahrscheinlich kein Team zuvor". Zum Abschluss richtete sich der US-Präsident an eine höhere Macht: "Wir lieben dich, Gott", sagte Trump.



Laut US-Medienberichten sollen bei dem Angriff auch B-2-Bomber zum Einsatz gekommen sein, die bunkerbrechende Bomben transportieren können. So befindet sich die Atomanlage Fordo etwa 95 Kilometer südwestlich von Teheran in einem Berghang und hat ein Tunnelsystem, das 60 bis 90 Meter unter die Erde reichen soll.

Quelle: dts Nachrichtenagentur