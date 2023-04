Saporoschje-Behörden: Immer mehr ukrainische Soldaten laufen zu Russland über

Am Frontabschnitt Saporoschje läuft das ukrainische Militär in großem Umfang zu Russland über, teilte das Mitglied des Hauptverwaltungsrates des Gebiets Saporoschje, Wladimir Rogow, RIA Nowosti mit. Er fügte hinzu: "Solche Fälle kommen in der letzten Zeit besonders oft vor. Die Menschen wollen nicht länger für das Selenskij-Regime kämpfen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Neulich hätten sich acht Armeeangehörige aus Saporoschje, die Teil der 110. Brigade der Territorialverteidigung der ukrainischen Armee waren, ihre Waffen niedergelegt und sich freiwillig ergeben, so Rogow. Kiew sei sich der prorussischen Ansichten der Bewohner im von der Ukraine kontrollierten Teil des Gebiets Saporoschje bewusst, hieß es weiter. Daher werde das Militärpersonal aus den westlichen ukrainischen Regionen dorthin verlegt." Quelle: RT DE