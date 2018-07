Bundespolizisten für Italien-Einsatz gesucht

Die Bundespolizei sucht dringend Beamte für einen Italien-Einsatz. Sie sollen von kommender Woche an in Italien Sicherheitsinterviews mit Migranten führen, die im Rahmen des "Humanitären Aufnahmeprogramms Relocation" von Deutschland aufgenommen werden. Der "Spiegel" berichtet darüber. Die Beamten sollen über gute Englischkenntnisse und Erfahrungen mit Identitätsfeststellungen verfügen, erwünscht sind zudem Auslandserfahrung und Kenntnisse in Befragungstechniken.

Bei den Migranten handelt es sich um 50 der 450 vorvergangene Woche vor der Küste Siziliens durch die europäische Küstenwache Frontex geretteten Bootsinsassen. Italien ließ die Flüchtlinge nur unter der Bedingung an Land, dass andere EU-Staaten einen Großteil aufnehmen. Quelle: dts Nachrichtenagentur