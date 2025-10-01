Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Hegseth und Trump in Quantico: Ein ungewöhnliches Treffen – und eine klare Botschaft an die Streitkräfte

Hegseth und Trump in Quantico: Ein ungewöhnliches Treffen – und eine klare Botschaft an die Streitkräfte

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 07:49 durch Sanjo Babić
Donald John Trump (2025)
Donald John Trump (2025)

Laut Reuters und AP haben US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und US-Präsident Donald Trump (Rep.) in Quantico hunderte Spitzenoffiziere zusammengezogen – mit Ankündigungen zu Fitness-, Führungs- und Kulturstandards.

In Quantico, Virginia, versammelten sich am 30. September mehrere hundert Generäle und Admiräle. Hegseth forderte eine Rückbesinnung auf einen „Warrior Ethos“, verschärfte Fitnessvorgaben auch für höchste Ränge und griff Diversity-Programme scharf an. Trump flankierte das Treffen mit einer politisch zugespitzten Rede. Beobachter sprachen von einem seltenen und in der Dimension beispiellosen Format.

Einordnung: Think-Tanks wie CSIS verweisen auf die Signalwirkung gegenüber der Truppe und mögliche Strukturreformen. Medienberichte nannten zudem Personalverschiebungen und strengere Grooming-Regeln. Kritiker warnen vor politischer Einflussnahme auf militärische Führungskulturen.

