Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, hat das Vorgehen der ukrainischen Behörden in Bezug auf die Bruderschaft des Kiewer Höhlenklosters kommentiert und seine Zuversicht zum Ausdruck gebracht, dass alle Verantwortlichen für die Geschehnisse vor Gericht gebracht werden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er schrieb auf Telegram: "Wenn man sich ansieht, was Selenskij & Co. in Bezug auf das Kiewer Höhlenkloster tun, versteht man besonders gut, was für tollwütige Bastarde und abscheulicher Abschaum sie sind. Es gibt einfach keine andere Definition für sie. Ich bin sicher, dass sie nicht nur vor dem menschlichen Gericht stehen werden, sondern vor allem vor dem Gericht des Herrn. Und sie werden für alles, was sie getan haben, bestraft werden."

Eine neue Runde des Konflikts um das Kiewer Höhlenkloster begann, nachdem das ukrainische Kulturministerium die Ukrainische Orthodoxe Kirche darüber informiert hatte, dass der unbefristete Mietvertrag gekündigt wird. Die Mönche wurden am 29. März aufgefordert, das Kloster zu verlassen. Patriarch Kirill von Moskau und ganz Russland bezeichnete die Anordnung Kiews an die Mönche, das Kiewer Höhlenkloster zu verlassen, als "monströsen Akt"."

Quelle: RT DE