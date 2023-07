Russische Truppen zerschlagen ukrainische Kräfte nahe Antonowka-Bücke am linken Dnjepr-Ufer

Der russische Interimsgouverneur des Gebiets Cherson, Wladimir Saldo, hat am Samstagmorgen auf Telegram über eine erfolgreiche Attacke der russischen Armee auf ukrainische Kräfte am linken Dnjepr-Ufer berichtet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Einsatz habe in der vergangenen Nacht in der Nähe der Antonowka-Brücke stattgefunden. Soldaten der russischen Truppengruppierung Dnjepr seien dem Gegner überraschend auf Booten vom Fluss her in den Rücken gefallen. Der ukrainische Stützpunkt und ein Hotel, in dem sich die ukrainischen Kämpfer verschanzt hätten, seien gegen zwei Uhr MESZ eingenommen worden. Saldo lobte die russischen Spezialkräfte für ihre Tapferkeit, Entschlossenheit und Findigkeit.

"Der Gegner ist überrascht und zerschlagen worden. Schluss! Es gibt keine 'Brückenköpfe' am linken Ufer mehr."

Quelle: RT DE