Moldauischer Botschafter in Rumänien: Chişinău sieht keine Sicherheitsrisiken durch Tiraspol

Chişinău sehe keine Sicherheitsrisiken durch Transnistrien, bereite sich aber auf jedes Szenario vor, so der moldauische Botschafter in Bukarest, Victor Chirilă. In einem Interview mit Euronews Rumänien sagt er: "Wir beobachten die Lage in Transnistrien, und wir sehen nichts Besonderes im Vergleich zu dem, was vor ein paar Monaten stattfand. Wir sehen keine unmittelbare Gefahr für unsere Sicherheit auf dem rechten Ufer, wir sehen auch keine Mobilisierung der Streitkräfte." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er betont auch, dass Chişinău zwar derzeit keine unmittelbaren Risiken für sich sehe, dies bedeute aber nicht, sich nicht auf "jedes Szenario" vorzubereiten. Chirilă zeigt sich zuversichtlich, dass die transnistrische Geschäftswelt ebenso wenig an dem Konflikt interessiert sei wie die normalen Bürger und sich bemühe, die Situation nicht zu verschärfen." Quelle: RT DE