Österreichs Kanzler Kurz mit 99,4 Prozent als Parteichef bestätigt

In Österreich bleibt die ÖVP weiter fest in der Hand ihres mittlerweile 35-jährigen Parteichefs und Bundeskanzlers Sebastian Kurz. Der wurde auf dem Parteitag am Samstag und damit einen Tag nach seinem Geburtstag mit 99,4 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt.

Es war seine erste Wiederwahl, seit er 2017 mit damals 98,7 Prozent der Delegiertenstimmen zum neuen ÖVP-Vorsitzenden erkoren worden war. Zuvor hatte er vor hunderten Delegierten eingeräumt, dass in den letzten Monaten nicht alles perfekt gelaufen sei. Gleichzeitig warb er für "Klimaschutz mit Hausverstand", versprach Steuersenkungen auf kleine und mittlere Einkommen sowie eine Erhöhung des Familienbonus. Im Wahlkampf befindet sich Kurz derzeit eigentlich nicht: Nationalratswahl ist regulär erst wieder 2024, wenn seine türkis-grüne Regierung bis dahin hält. Quelle: dts Nachrichtenagentur