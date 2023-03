DVR meldet elf ukrainische Angriffe binnen 24 Stunden

Weiter berichtet RT DE: "Bei den Angriffen in der Zeitspanne von 00:00 Uhr am 24. März bis 00:00 Uhr am 25. März (Ortszeit) wurde eine Einwohnerin der Ortschaft Nikolskoje getötet. Berichte über Verletzte lagen nicht vor. Durch die ukrainischen Angriffe wurden insgesamt 22 Wohnhäuser in Donezk und Gorlowka beschädigt. Schäden an zivilen Infrastrukturobjekten wurden nicht gemeldet.

Am Vortag hatten die Behörden von Donezk über achtzehn Angriffe aus der Ukraine berichtet. Dabei wurden vier Zivilisten verletzt."

