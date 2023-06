Generalmobilmachung in einer weiteren ukrainischen Region angekündigt

Nach Kiew und Iwano-Frankowsk ist nun auch in der ukrainischen Stadt Tschernigow eine Generalmobilmachung angekündigt worden. Das berichten russische Medien unter Verweis auf die ukrainische Nachrichtenseite Strana. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Gemäß dem Präsidialerlass 'Über die allgemeine Mobilmachung' sind alle Bürger zwischen 18 und 59 Jahren, die im Militärregister eingetragen sind, verpflichtet, sich beim örtlichen Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung zu melden, um die Daten der Militärregistrierung und ihre Eignung für den Militärdienst zu klären", teilte das Militärkommissariat der Region Tschernigow in einer Erklärung mit.

Am 22. Juni erließ das Einberufungsamt des Bezirks Obolon einen Befehl zur allgemeinen Mobilisierung in Kiew. Zuvor war im Juni eine allgemeine Mobilisierung von Personal und Transportmitteln in der westukrainischen Region Iwano-Frankowsk angekündigt worden. Das örtliche Amt für Militärregistrierung und -rekrutierung hatte angeordnet, dass sich alle Wehrpflichtigen innerhalb von zehn Tagen im territorialen Rekrutierungszentrum einfinden müssen.

Seit Monaten werden Tausende Männer von Rekrutierungsbeamten gegen ihren Willen für die Front rekrutiert. Dabei schrecken diese oft nicht vor Gewalt zurück. Es bildet sich ziviler Widerstand gegen Rekrutierungsmaßnahmen, wobei die Behörden gegen die Störer mit immer härteren Strafen vorgehen. Am Freitag wurde der Besitzer des Telegram-Kanals "Vorladungen" zu fünf Jahren Haft verurteilt. Auf dem Kanal wurden aktuelle Aufenthaltsorte der Militärkommissare mitgeteilt, die Vorladungen verteilen.

Quelle: RT DE