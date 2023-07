EU und Lateinamerika können sich bei Gipfel nicht auf gemeinsame Position zur Ukraine einigen

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union und der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (CELAC) können sich nicht auf eine gemeinsame Formulierung des Abschnitts über die Ukraine im Abschlussdokument des EU-CELAC-Gipfels einigen, der am 17. und 18. Juli in Brüssel stattfindet. Dies berichtete am Montag die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf den Entwurf einer Erklärung. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Demnach ist der Inhalt des Abschnitts, der der ukrainischen Frage gewidmet ist, zwischen europäischen und lateinamerikanischen Diplomaten umstritten. Die EU möchte, dass das Dokument eine scharfe Verurteilung des Konflikts in der Ukraine enthält und fordert einen "vollständigen und bedingungslosen Rückzug" der russischen Truppen. Die lateinamerikanischen Länder wiederum ziehen es vor, ihre "Besorgnis" über den Konflikt zum Ausdruck zu bringen und die Bemühungen um eine sofortige Beendigung der Feindseligkeiten zu unterstützen." Quelle: RT DE