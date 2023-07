Humanitäre Hilfe im Wert von rund einer Million US-Dollar sei in Lwow verschwunden, berichtet die ukrainische Ausgabe des Portals NGL.media mit Verweis auf die Ergebnisse einer Recherche von Journalisten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Den Angaben des Mediums zufolge begann die ukrainische Diaspora in den Vereinigten Staaten nach dem Beginn der russischen Sonderoperation, den ukrainischen Truppen und Zivilisten Hilfe zu leisten. Unter anderem sei ein Container mit Gasmasken, Schlafsäcken, Winteruniformen und Schuhen sowie fast 10.000 IFAK-Militärsanitätskästen im Wert von rund einer Million US-Dollar in die Ukraine geschickt worden. Die Ladung sollte an das "Zentrum für Freiwilligenarbeit und Schutz" gehen, erreichte aber angeblich nicht ihren Bestimmungsort, sondern sei der regionalen Militärverwaltung übergeben worden.

Das Portal behauptet, dass nur ein Teil der humanitären Hilfe im Lager der Gebietsverwaltung von Lwow landete und der Rest "einfach verschwand"."

Quelle: RT DE