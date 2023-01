Ex-Pentagon-Berater meldet Zerstörung ukrainischer Reserven in Artjomowsk

Ukrainische Reserven, die für eine Gegenoffensive im Süden vorbereitet wurden, sind in der Nähe von Artjomowsk (ukrainisch: Bachmut) vernichtet worden. Dies erklärte der pensionierte Oberst Douglas Macgregor, ein ehemaliger Berater des US-Verteidigungsministers während der Amtszeit des vormaligen US-Präsidenten Donald Trump, der seine Ausführungen im YouTube-Kanal veröffentlicht hat. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er sagt dort: "Bachmut ist zu einem riesigen Blutbad für die Ukrainer geworden. Sie hatten etwa 14 bis 15 Brigaden mit 4.000 Mann in Bachmut. Alle – bis auf zwei oder drei – sind inzwischen zurückgezogen worden. Sie haben 70 Prozent ihrer Kräfte verloren."

Der pensionierte Oberst fügte hinzu: "Die Städte in der Umgebung von Bachmut, im Norden, Osten und Westen, kapitulieren. Soledar ist in russische Hand gefallen. Die Position in Bachmut ist schwer zu halten, es wird bald fallen."

Er glaubt, dass Artjomowsk innerhalb von zwei bis drei Wochen befreit sein wird. Macgregor erläutert sein Prognose so: "Die Ukrainer haben versucht, Reserven für eine Offensive im Süden, in Cherson, zu schaffen. Aber diese Reserven sind jetzt in Bachmut verloren gegangen. Die Ukraine hat jetzt noch 140.000 bis 150.000 kampffähige Männer."

Quelle: RT DE