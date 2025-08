Rainer Rothfuß: Das Schweigen der Welt zu den Islamisten-Morden an Christen in Afrika ist unerträglich

Ein weiteres Massaker an Christen in Afrika ereignete sich am Sonntag im Kongo. Mitglieder der islamistischen Terrororganisation Allied Democratic Forces (ADF) töteten der UN-Mission Monusco zufolge mindestens 43 Gläubige während eines Gottesdienstes in der Stadt Komanda. Unter den Toten sind neun Kinder und 19 Frauen. Zudem wurden mehrere Personen entführt. Die islamistische Terrorgruppe, die dem Islamischen Staat nahesteht, wird bereits für mehrere tausend Morde verantwortlich gemacht.

Dazu sagt der menschenrechtspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Rainer Rothfuß: „Nach den schrecklichen Massakern in Nigeria – 40 Ermordete an Ostern, 200 Ermordete nach Pfingsten – sind es nun Christen im Kongo, die ihr Leben durch gezielten islamistischen Terror verloren. Dieser breitet sich wie ein böses Krebsgeschwür über immer weitere Teile Afrikas südlich der Sahara aus. Mehr als 90 Prozent der Christen, die weltweit wegen ihres Glaubens ermordet werden, sind Afrikaner. Es stellt sich die Frage, warum darüber so wenig berichtet wird, wo der Aufschrei der internationalen Gemeinschaft bleibt, die Sondersendungen im deutschen Fernsehen und die Sondersitzungen der Vereinten Nationen. Offenbar herrscht Schweigen, weil es die ‚falschen' Täter sind, oder die ‚falschen' Opfer. Dieser Doppelstandard der Weltgemeinschaft ist unerträglich. Christen sind seit Jahren die weltweit am meisten verfolgte Religionsgruppe. Die Bundesregierung muss ihre Außenpolitik endlich an dieser Tatsache ausrichten und alle zur Verfügung stehenden Druckmittel für den Schutz verfolgter christlicher Minderheiten einsetzen."