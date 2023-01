Russlands Nationalgarde meldet Zerstörung einer Anlegestelle mit ukrainischen Booten

Die russische Nationalgarde (Rosgwardija) hat am Samstag auf Telegram bekannt gegeben, in der vergangenen Woche in den Gebieten Cherson und Saporoschje "mehr als 700 taktische Aufgaben" erfüllt zu haben. Unter anderem seien dort vier ukrainische Beobachtungspunkte und ein Anlegeplatz mit Booten zerstört worden. Der Gegner habe vorgehabt, auf das linke Dnjepr-Ufer überzusetzen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Außerdem hieß es, dass Einheimische die Sicherheitsbehörde über Verstecke mit Waffen informiert hätten. Aufgrund dessen seien sieben Verstecke mit Maschinengewehren, TNT-Sprengkörpern, Zündern, Granaten und Patronen entdeckt worden." Quelle: RT DE