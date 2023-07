Ukrainischer Verteidigungsminister nennt sein Land Testgelände für westliche Waffen

Alexei Resnikow, Verteidigungsminister der Ukraine, sieht sein Land als ein ideales Testgelände für westliche Waffen. In einem Interview an die Zeitung Financial Times behauptet er: "Für die Rüstungsindustrie lässt sich ein besseres Testgelände nicht finden." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Resnikow führt aus, dass der Einsatz westlicher Waffen in der Ukraine es ihren westlichen Verbündeten ermögliche, die Zusammenarbeit verschiedener Waffensysteme zu beobachten: "Sie können in der Tat sehen, ob ihre Waffen funktionieren, wie effektiv sie funktionieren und ob sie modernisiert werden müssen." Quelle: RT DE