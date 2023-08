Donezker Volksrepublik: Zwei ukrainische Soldaten wegen Mordes an Einwohner zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt

Das Oberste Gericht der Donezker Volksrepublik (DVR) hat zwei ukrainische Soldaten für den Mord an einem Mann nahe Mariupol zu je 22 Jahren Haft in einer Strafkolonie verurteilt. Dies meldet der Telegram-Kanal des russischen Ermittlungskomitees. Bei den Verurteilten handelt es sich um die ukrainischen Marinesoldaten Wladimir Pafizewitsch und Jewgeni Wachnenko. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Sie wurden der grausamen Behandlung von Zivilisten, der Verwendung verbotener Mittel und Methoden in einem bewaffneten Konflikt und des Mordes für schuldig befunden, so die Behörde.

Ermittlungen zufolge ereignete sich der Vorfall Anfang März 2022 in der Siedlung Wolonterowka bei Mariupol. Bei einer Patrouille in der Siedlung nahmen sie einen Zivilisten wegen Verstoßes gegen die Ausgangssperre fest. Nach einem Verhör des Zivilisten durch ihren Kommandeur brachten die beiden ihn an den Ort der Festnahme zurück und töteten ihn."

Quelle: RT DE