Österreichischer Offizier: Ukrainische Streitkräfte erleiden aufgrund der Unerfahrenheit der Kommandeure schwere Verluste

Die ukrainischen Streitkräfte verlieren aufgrund der Unerfahrenheit der Kommandeure und der wachsenden Rolle der Reservisten eine große Zahl von Soldaten. Darunter auch solche, die eine sechsmonatige Ausbildung in NATO-Ländern absolviert haben. Dies erklärt Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer in einem Interview mit N-TV am Dienstag. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Als weitere Faktoren, die die Offensivaktionen der ukrainischen Armee erschwerten und zu Verlusten in ihren Reihen führten, nennt der Oberst die vielschichtige Verteidigung der russischen Streitkräfte, ihre guten Fähigkeiten in der elektronischen Kriegsführung und der Aufklärung sowie die unzureichende Ausrüstung der ukrainischen Truppen, vor allem hinsichtlich Flugzeuge und Boden-Boden-Raketen." Quelle: RT DE