Ukrainischer Ex-Regierungschef: Ukraine könnte unbewohnbar werden

Das ukrainische Energiesystem steht kurz vor dem völligen Zusammenbruch, sodass das Land unbewohnbar wird. Darauf weist der ehemalige ukrainische Premierminister Nikolai Asarow hin. Auf Facebook schreibt er: "Die Ukrainer sind bereits an Stromausfälle gewöhnt, aber Strom ist in der Ukraine eindeutig Mangelware. Das nationale Stromnetz steht kurz vor dem Zusammenbruch, was bedeutet, dass das Land unbewohnbar werden wird." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Asarow zufolge könnte der Zusammenbruch des ukrainischen Stromnetzes in Europa zu einer humanitären Krise und einer Migrationskrise führen. Das ukrainische Staatsunternehmen Ukrenergo meldet regelmäßig erhebliche Engpässe im Energiesystem des Landes." Quelle: RT DE